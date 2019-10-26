تعادل بني ياس وخورفكان 1-1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

حسم التعادل 1-1 نتيجة مواجهة بني ياس وضيفه خورفكان على ملعب استاد نادي بني ياس في الشامخة أمام 919 مشجعاً.

النتيجة رفعت رصيد بني ياس إلى 6 نقاط من ثلاثة تعادلات وفوز وخسارة وحيدة، في المقابل نجح خورفكان في إضافة نقطة إلى نقطته السابقة ليصبح برصيد نقطتين.

بعد شوط أول سلبي، نجح بيدرو كوندي في الشوط الثاني من كسر صمود دفاع خورفكان، وسجل هدف التقدم لبني ياس (51) بعد عرضية مثالية من سلطان الشامسي، وهو الهدف الخامس لكوندي في الدوري، ولكن فرحة السماوي لم تدم طويلاً، بعد أن رد عليه البرازيلي بسمارك برأسية سكنت الشباك، في الدقيقة 55. وتدخل (الفار) لإيقاف احتساب هدف أحرزه سلطان الشامسي في الدقيقة 63.

وبينما كانت المباراة تدخل إلى الدقائق العشر الأخيرة، أصابت تسديدة رافائيل عارضة مرمى بني ياس.

وكان بني ياس استحوذ على الكرة بشكل واضح وبتنظيم جيد في وسط الملعب الذي استعاد رونقه بعد عودة قائد الفريق فواز عوانة، بالمقابل انتهج الضيوف دفاع المنطقة الكامل مع الاعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق الثنائي بسمارك وتيمور خوجة ومن خلفهم المخضرم فهد حديد، وحرمت العارضة خورفكان من التقدم بعد أن أعادت رأسية خوجة إلى أرض الملعب عند الدقيقة السابعة من انطلاقة المباراة، وفي المقابل نجح دفاع الأخضر في قطع كل الكرات المشتركة مع بيدرو كوندي.