وزير الرياضة يزور الخطيب في منزله لبحث أزمة الأهلي

قام اليوم وزير الشباب والرياضة بزيارة لمنزل كابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية،حيث يعاني من أزمة صحية خلال الفترة الحالية، وبناءً على تعليمات الطبيب المعالج فلا يخرج من المنزل، لذا حرص وزير الشباب والرياضة على زيارته.

بجانب مناقشة ملف الدوري الممتاز وكافة المجريات الخاصة بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، وكذلك استعراض موقف النادي من خوض مواجهة الجونة ضمن بطولة الدوري العام والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

حيث يرفض الفريق الأحمر حتى الآن خوض لقاء الجونة، عقب القرار الذي اتخذه بعدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك، الذي قام اتحاد الكره بتأجيله لأسباب أمنية، في حين قام اتحاد الكرة أيضا بتأجيل لقاء الأهلي والجونة وهو الأمر الذي وافق به الفريق الساحلي.