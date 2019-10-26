“الكاف” سيقوم بزيارة مفاجأة للأندية المشاركة في البطولات الأفريقية

صرح مسئولو اتحاد الكرة بأنه سيتم أجراء عدة زيارات مفاجئة للأندية الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية هذا الموسم 2019 / 2020 من قبل مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، وهذه الأندية هي الأهلي والزمالك والمشاركان في دوري الأبطال، وكذلك بيراميدز والمصري واللذين يشاركا في البطولة الكونفدرالية.

حيث أن لجنة “كاف” ستزور مصر الأسبوع المقبل لمعاينة استاد القاهرة والسلام، حيث أن تلك الملاعب هي التي ستستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، خلال القترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

كما أكد مسؤولو الجبلاية أن اللجنة ستقوم بعدة بزيارات مفاجئة للأندية الأربعة للتأكد من مطابقتهم لرخص الأندية المحترفة، وكذلك التأكد على عدم وجود أي متأخرات للاعبين علي أي من هذه الأندية.

حيث قد ارسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خطاب رسمي للأندية الأربعة يوضح به استبعاد أي نادٍ غير مطابق لشروط رخص الأندية المحترفة من البطولات الأفريقية، كما سيتم معاقبة الاتحاد لهذه الدولة حال عدم إخطار “كاف” بمعلومات عن أي نادٍ مخالف للشروط، والتي من الممكن ان تصل العقوبة بها إلى تقليص أنديتها المشاركة في البطولات الأفريقية.