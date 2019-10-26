تعرف على سبب رفض اتحاد الكورة لاقتراح وزير الرياضة لتأجيل الدوري

رفض أتحاد الكورة وهو برئاسة عمرو الجنايني أقتراح الدكتور أشرف صبحي بتأجيل بطولة الدوري لبعد أنتهاء بطولة أفريقيا تحت 23، المستضافة في مصر في 28 نوفمبر القادم حتى 21 من نفس الشهر.

وهذا بجانب تقديم تقديم شوقي غريب معكسر المنتخب الأوليمبي ليتنسي تأجيل مبارة االأهلى والجونة لتستأنف البطولة بمواجهة نادي الزمالك أمام القمة.

ولكن تمسك مجلس إدارة الأهلي والخطيب في اجتماعه مع وزير الشباب والرياضة بالأمس الاثنين بأنه لن يلعب أى مباراة ببطولة الدوري ذلك العام قبل أن يخوض مباراته ضد الزمالك والتي تأجلت من قبل.

وقد أقترح وزير الشباب والرياضة التأجيل لتجنب الأزمات، ولكن اتحاد الكورة رفض ذلك تماما لتستمر مسابقة الدوري، وحتى لا تتمكن الأندية الأخري من السيطرة على مجلس الجبلاية أو الفوز.