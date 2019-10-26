مرتضي منصور: صرف 40 مليون جنيه من مستحقات اللاعبين

قام مسئولو الزمالك، بتحفيز اللاعبين لاستمرار الانتصارات التي تحققت في الفترة الأخيرة، وتم صرف مستحقات كافة لاعبي الفريق الأبيض، وقد جاءت في مقدمة انتصارات الزمالك الفوز بهدفين مقابل هدف على المقاولون العرب، في الجولة الخامسة بطولة الدوري الممتاز.

وبعدها استطاع الأبيض التأهل لدور المجموعات في دوري إفريقيا على حساب عقبة جينيراسيون فوت السنغال، حيث هزم في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف والفوز بهدف نظيف في الإياب على ستاد السلام، وقد تأهل الأبيض إلى دور المجموعات ويقع في المجموعة الأولى والتي تضم كلا من: “مازيمبى الكونغولى، أول أغسطس الأنجولى، وزيسكو يونايتد الزامبى”.

ومن جانبه صرح مرتضي منصور رئيس الزمالك، بأنه تم صرف مستحقات للاعبين بقيمة مالية تصل إلى 40 مليون جنيه، كما أوضح انه خلال الفترة القادمة سيتم صرف باقي مستحقات اللاعبين خلال الفترة القادمة.