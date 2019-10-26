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تأجيل الدوري المصري حتى انتهاء بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

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صرحت مصادر من داخل اتحاد الكرة المصري، على إن مجلس الجبلاية قد اصدر قراره بتأجيل كل مباريات ،حتى يتم الانتهاء من بطولة الأمم الإفريقية تحت سن 23 عام، والتي تقام في القاهرة، ومن  المقرر أن تقام في موعد ما بين 8 إلى 22 نوفمبر القادم، كما أن اتحاد الكرة سوف يصدر بيان رسمي بذلك الأمر في الساعات القليلة القادمة.

وإصدار القرار سيكون بعد وصول عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية إلى القاهرة حيث أنه قادم من الولايات المتحدة الأمريكية،وان قرار التأجيل قد اصدر بعد أحداث الخلاف بشأن تأجيل مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك، ورفض نادي الأهلي خوض مباراة الجونة التي كان من المقرر أ، تقام مساء يوم الأربعاء القادم.

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