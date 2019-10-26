قميص الأهلى في الموسم الجديد على الطراز العالمي

انتهي مسئولو النادي الأهلي من اختيار الزي الخاص بالموسم القادم 2020/2021، كما تم الاتفاق مع راعية الملابس على تغيير ألوان القمصان البديلة مُجدداً في الموسم الجديد، حيث تم الاتفاق على إنجاز الأمر مبكراً كما يحدث في كافة الأندية العالمية.

كما أوضح مسؤولو الفريق أن الملابس الجديدة بها عددا من التغيرات الكبيرة، عن الزي الموجود حاليا، مؤكدين أن الزي الجديد سيضاهى الفرق العالمية في الدوري الإنجليزي والإسباني، كما تم إلغاء اللون الأزرق من الزي البديل، حيث تم اتخاذ ألوان الفريق هي الأحمر والأسود والبستاج.

يذكر أن أول ظهور لقميص النادي الأهلي الجديد سيكون موعد مباراة الإياب أمام كانوا سبورت، ضمن مباريات دور الـ 32 من عمر دوري أبطال إفريقيا.