غريب يقرر ضم محمد محمود للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019

كشف شوقى غريب مدير الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن قراره بضم محمد محمود لاعب وسط فريق الأهلي إلى قائمة الـ30 لاعبا، والذي عاد مؤخراً للمشاركة مع ناديه الأهلى فى المباريات الودية بعد شفائه من إصابة الرباط الصليبى.

حيث سيتم اختيار عدد 21 لاعبا من بينهم للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي ستستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث سيقوم شوقي غريب بإرسال القائمة النهائية إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف يوم 29 أكتوبر الجارى.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد حدد المواعيد الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.