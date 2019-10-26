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باسم مرسي يقود هجوم الإنتاج الحربي أما بيراميدز بالدوري المحلي

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يجري فريق الإنتاج الحربي التجهيزات اللازمة للاعب باسم مرسي لقيادة هجوم الفريق في لقاء بيراميدز المقبل المقرر له الإثنين القادم، على أن تقام المباراة على ستاد السلام في تمام الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الخامس ببطولة الممتاز.

وكان باسم قد غاب عن مباريات الفريق الأربعة بالبطولة، والتي أخرها مباراته أمام فريق انبي بالأسبوع الرابع للدوري، وذلك نظرا للإصابة التي تعرض لها في تدريبات الفريق؛ حيث كان يعاني من كدمة أسفل الركبة أدت إلى خضوع اللاعب لبعض الجلسات العلاجية، مما جعل المدير الفني للإنتاج الحربي يرفض المغامرة بباسم مرسي ومشاركته في مباريات الفريق لحين تجهيزه فنيا وبدنيا، ومن ثم مشاركته في خط الهجون بجوار كل من الموريتاني مامادو أنياس ومحمد رجب.

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