الان نتيجة وملخص مباراة برشلونة وسلافيا براغ 2-1 دوري الابطال

يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقيادة فريقه برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما تواجه سلافيا براغ بطل التشيك مساء اليوم الأربعاء 23 -10-2019 في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

barca vs slavia prague liveيحتل برشلونة المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد المتصدر بوروسيا دورتموند الألماني، حيث فاز كل فريق منهما في مباراة بعد تعادلهما معاً في الجولة الأولى على ملعب إيدونا بارك الشهير.

ويعتبر البرسا من أقوى الفرق المرشحة للتتويج باللقب هذا الموسم بجانب ليفربول حامل اللقب ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونخ، حيث يمتلك الفريق كتيبة من النجوم بقيادة النجم ليونيل ميسي، وأليكم التشكيلة الرسمية للبرسا. .

-حارس العرين : تير شتيجن.

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-في خط الدفاع : لونجليه ، بيكيه ، ألبا ، سيميدو.

-في الوسط : بوسكيتس ، أرثور ميلو و فرينكي دي يونج.

-في الهجوم : جريزمان ، ميسي و سواريز.