ملخص نتيجة مباراة ليفربول وجينك اليوم في دوري ابطال اوروبا 2019 لكرة القدم

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وجينك اليوم في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، مواجهة نارية ستكون على ملعب لومينوس أرينا معقل النادي البلجيكي في إطار الجولة الثالثة من المسابقة الأوروبية الكبيرة، حيث يسعى الريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح لتحقيق الانتصار على أصحاب الأرض والاقتراب أكثر من التأهل ومواصلة المشوار نحو الدفاع عن لقبهم الذي حققوه في نسخته الأخيرة.

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مباراة ليفربول وجينك

ولم ينجح أبناء يورجن كلوب سوى في حصد ثلاث نقاط فقط من المباراتين الماضيتين بالمجموعة الخامسة من التشامبيونزليج، وذلك بعد الهزيمة المفاجئة أمام نابولي بالمرحلة الافتتاحية بهدفين دون رد وفوزه على سالزبورغ بصعوبة بالغة، وستكون الفرصة متاحة أمام اللاعبين لتحسين أوضاعهم بجدول الترتيب في ظل الفروق الفنية الواضحة بين الفريقين على أرضية الميدان.

سيتم انطلاقة اللقاء مساء اليوم الأربعاء في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت الرياض وستكون منقولة بشكل حصري عبر شاشة قناة bein sport hd2 بتعليق عصام الشوالي.

نتيجة مباراة ليفربول وجينك

التشكيل الأساسي للريدز هو: أليسون بيكر – روبيرتسون – لوفرين – فان ديك – جيمس ميلنر – تشامبرلين – فابينيو – نابي كيتا – محمد صلاح – ساديو ماني – فرمينيو.