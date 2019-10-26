UEFA ملخص واحداث مباراة برشلونة و سلافيا براج | نتيجة مباراة Messi اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 موعدنا مع مباراة برشلونة و سلافيا براج في منافسات دوري أبطال أوروبا وبالأخص الجولة الثالثة، والتي من المفترض أن تقام اليوم من خلال ملعب إدين أرينا.

ويدخل برشلونة المباراة وهو في المركز الثاني، بعد أن استطاع تحقيق فوز واحد في مباراة واحدة، واستطاع في الجولة الثانية أن يحصل على التعادل، أما الفوز فكان أمام إنتر ميلان، بينما التعادل فكان سلبيًا أمام بروسيا دورتموند، وفي الجانب الآخر يدخل سلافيا براج المباراة وهو لم يحصل على أي نقطة في هذه البطولة منذ أن بدأت، سوف يحاول اليوم أن يحقق تعادل أو فوز.

ونتابع المباراة اليوم عبر شاشة قناة بي إن سبورت إتش دي الرياضية الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ملخص وأهداف برشلونة و سلافيا براج

بداية المُباراة

سلافیا براغ v برشلونە

قوووووووول سلافيا براغ 0-1 برشلونة

د10′ | سلافيا براغ 0-1 برشلونة

د30′ | سلافيا براغ 0-1 برشلونة

نهاية الشوط الأول : سلافيا براغ 0-1 برشلونة

بداية الشوط الثاني : سلافيا براغ 0-1 برشلونة

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د54′ | سلافيا براغ 1-1 برشلونة

هدف التعادل- هدف سلافا

قوووووووووووووووول

سلافيا براغ 1-2 برشلونة

الهدف احتسب عكسي

سلافيا براغ 1-1 برشلونة

سلافيا براغ 1-2 برشلونة