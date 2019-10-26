ملخص liverpool vs genk نتيجة مباراة ليفربول وجينك فوز كبير للريدز في دوري أبطال أوروبا 2019 اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 نلتقي مع الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا والتي تجمع ما بين ليفربول وخصمه جينك من خلال ملعب لومينوس آرينا.

ويدخل جينك المباراة وهو في المركز الأخير في المجموعة، وذلك بعد أن حصل على نقطة واحدة فقط من تعادله في المباراة التي جمعت ما بينه وبين فريق نابولي، أما ليفربول الذي يدخل هذه المباراة وهو وسط جمهوره فقد استطاع أن يحصل على رصيد نقاط ثلاثة نقطة، وذلك بعد أن فاز في جولة وتعادل في جولة أخرى، فأما الجولة التي فاز فيها فاكنت أمام ريد بول، وأما الجولة التي انهزم فيها فكانت أمام فريق نابولي.

ويدخل الفريقين المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ونتابع المباراة من خلال قناة بي إن سبورت إتش دي الرياضية.

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ملخص مباراة liverpool vs genk