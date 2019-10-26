MATCH UEFA نتيجة مباراة برشلونة و سلافيا براج فى الجولة الثالثة من دورى ابطال اوروبا 2019 من خلال ملعب إدين أرينا نلتقي اليوم مع مباراة برشلونة وسلافيا براج في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019.

ويدخل برشلونة هذه المباراة بعد أن فاز على إنتر ميلان في الجولة الماضية، وبهذا استطاع أن يكون في المركز الثاني، بعد أن حصل على رصيد نقاط أربعة نقطة، تمكن من الحصول عليه من الفوز ومن التعادل أمام نادي بروسيا دورتموند، والجدير بالذكر أن سلافيا براج في المركز الأخير من المجموعة، ولم يستطيع التعادل أو الفوز في دوري أبطال أوروبا.

ونلتقي اليوم مع هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن يتم نقل المباراة من خلال قناة بي إن سبورت إتش دي الفضائية.

نتيجة مباراة برشلونة و سلافيا براج فى الجولة الثالثة من دورى ابطال اوروبا 2019

بداية المُباراة

سلافیا براغ v برشلونە

قوووووووول سلافيا براغ 0-1 برشلونة

د10′ | سلافيا براغ 0-1 برشلونة

د30′ | سلافيا براغ 0-1 برشلونة

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نهاية الشوط الأول : سلافيا براغ 0-1 برشلونة

بداية الشوط الثاني : سلافيا براغ 0-1 برشلونة

هدف سلافا

قوووووووووووووووول

سلافيا براغ 1-2 برشلونة

الهدف احتسب عكسي

سلافيا براغ 1-1 برشلونة

سلافيا براغ 1-2 برشلونة