ملخص ماتش Salah اليوم-  نتيجة مباراة ليفربول وجينك بالجولة الثالثة من دورى ابطال اوروبا

ملخص ماتش Salah – نتيجة مباراة ليفربول وجينك بالجولة الثالثة من دورى ابطال اوروبا على ملعب لومينوس آرينا يلتقي اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 ليفربول مع جينك في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول هذه المباراة بعد أن خاض جولتين في هذه البطولة، وقد استطاع أن يفوز على فريق ريد بول سالزبورج بعد أن أحرز في مرماه أربعة أهداف، واستقبل منه ثلاثة أهداف بينما الجولة الثانية كانت أمام نابولي ولم يستطيع الفوز بل إنه خسر بهدفين دون رد، وهكذا نستطيع أن نقول أن ليفربول يقع في المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط، بينما جينك فهو لم يستطيع الخوص إلا على نقطة واحدة فقط حصل عليها من تعادله أمام نابولي.

ونلتقي اليوم مع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ونتابع المباراة عبر قناة بي إن سبورت إتش دي الرياضية، ويعقبها استوديو تحليلي.

من هنا ماتش نتيجة برشلونة وسلافيا براغ

نتيجة مباراة ليفربول وجينك بالجولة الثالثة من دورى ابطال اوروبا

صافرة بداية أول لقاء بين ليفربول وجينك في كل المنافسات!

#جينك_ليفربول #دوري_أبطال_أوروبا

جووووووووووووووووووووووول شامبوووووووو يسجل الأول

# جينك 0 – ليفربول 1

#جينك_ليفربول 0 – 1 #دوري_أبطال_أوروبا

بتسديدة تشامبرلين وبعض المحاولات من الفريقين

أول 45 دقيقة من مواجهة #جينك_ليفربول انتهت …

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45: بداية الشوط الثاني، لنسجل المزيد يا ريدز…

جووووول جميييل رهييب من تشامبرليييييين

#جينك_ليفربول 0 -2

د 58: تسديدة أخرى جميـــلة رائعـــة من تشامبرلين من خارج منطقة الجزاء

جوووووووووووووووووووووول سوبر ساديوووووووووو يسجل الثالث

# جينك_ليفربول 0 – 3

جوووووووووووووووووووووووووووووووول هدف رابع أكثر من رائع من الملك المصري محمد صلاح!

د 87: بطريقة أكثر من رائعة من بين مدافعي جينك يمر صلاح بكل هدوء من بينهم ويسجل هدف

#جينك_ليفربول 1 – 4

نهايه المباراة بفوز فريق ليفربول والحصول على العلامه كامله