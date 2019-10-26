نتيجة مباراة ليفربول وجينك اليوم في دوري أبطال أوروبا وفوز كبير للريدز

نتيجة مباراة ليفربول وجينك اليوم الاربعاء 23-10-2019 فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مجموعة ليفربول الخامسة تضم ريد بول سالزبورغ النمساوي ونابولي الايطالي و كي ار سى جينك البلجيكي،حيث يحتل فريق ليفربول ثاني المجموعة برصيد ثلاث نقاط ويتساوي في الرصيد مع سالزبورج بينما فريق نابولي الأول برصيد 4 نقاط، يعود محمد صلاح للمشاركة مع الريدز بعد غياب ثلاثة أسابيع، حيث يعود اليسون لحراسة مرمى ليفربول أمامه ميلنر، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون وفي خط الوسط كايتا، فابينيو، أوكساليد شامبرلين، وأمامهم محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

نتيجة مباراة ليفربول وجينك

مباراة ليفربول وجينك اليوم عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات، وتذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت اتش دى 2 بتعليق الكابتن عصام الشوالي.

مباراة ليفربول اليوم

بدأت الأن أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول واستطاع شمبرلين احراز الهدف الاول للريدز

الدقيقة 12 من الشوط الأول ومازالت النتيجة حتى الآن هي تقدم فريق ليفربول بهدف واحد مقابل لاشىء

الدقيقة 23 والمباراة في صالح ليفربول واضاع ساديو ماني هدف من انفراد أنقذه حارس جينك

الدقيقة 26 الحكم الغي هدف لفريق جينك بعد الرجوع للفار والنتيجة 1/0 لفريق ليفربول

انتهي الشوط الاول بتقدم ليفربول 1/0

فى الدقيقة 57 من الشوط الثاني استطاع تشمبرلين اضافة الهدف الثاني لفريق ليفربول

انتهت المباراة بفوز ليفربول 4/1