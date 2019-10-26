شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد 125 ألف دولار في صفقة أجاي من الصفاقسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهي المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي أزمة مستحقات النادي لدي نادي الصفاقسى التونسي بعد شراء النيجيري جونيور أجايي وذلك بإسترداد مبلغ 125 الف دولار كان قد تم تحويلهم بالخطأ إلي النادي التونسي في عهد المجلس السابق قبل إنهاء الأمر بشكل ودي خلال الساعات الماضية.

وشهدت المفاوضات مع الجانب التونسي نجاح الأهلى في استعادة مستحقات النادي في صفقة أجايي الذي انتقل رسميًا إلي صفوف الفريق في موسم 2016 وذلك في ظل العلاقة الطيبة التي تربط الأهلي بالنادي الصفافسي وجميع الأندية التونسية.

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