شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها تصريحات ميتشو المدير الفنى للفريق بشأن البداية للأبيض تحت قيادته مع مقارنتها بالسويسرى جروس بجانب المفاوضات بين النجم والأهلى بشأن مستحقات كوليبالى.

معسكر الأهلي الخارجي يبدأ بعد رحلة فايلر العائلية

استقر النادي الأهلىعلى بدء معسكر الفريق الخارجي عقب عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من رحلته الخارجية التى سيقوم بها مطلع نوفمبر المقبل.

تلقى النادي الاهلي اتصالات من نظيره النجم الساحلي التونسي لتحويل أول مبلغ في صفقة تسوية أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الاهلي "الهارب".

ميتشو لـ"الخليج 365": قارنوا بين بدايات الزمالك مع جروس ومعىٌ

رد الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، على الهجوم الذى يتلقاه من قبل بعض جماهير الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب تذبذب أداء الفريق فى المباريات الأخيرة سواء فى بطولتى الدورى الممتاز أو دورى أبطال إفريقيا.

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الزمالك يُعلن صرف 40 مليون جنيه مقدمات عقود للاعبى الفريق

صرف مسئولو الزمالك، مستحقات لاعبى الفريق الأبيض وذلك لتحفيز اللاعبين لاستمرار الانتصارات التى تحققت فى الفترة الأخيرة والتى جاءت بدايتها بتصحيح المسار فى بطولة الدورى الممتاز بالفوز على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء المقدم من الجولة الخامسة فى بطولة الدورى الممتاز، ثم نجح الفريق فى عبور عقبة جينيراسيون فوت السنغالى والتأهل لدور المجموعات فى دورى إفريقيا بعد الخسارة فى الذهاب بهدفين مقابل هدف والفوز فى الإياب بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقان فى ستاد السلام ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات حيث يقع فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من: "أول أغسطس الأنجولى، مازيمبى الكونغولى وزيسكو يونايتد الزامبى ".

حسام البدرى يستعين بالجزائر و السنغال قبل مواجهة كينيا

حصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري على عدد من شرائط مباريات منتخب كينيا من أجل التعرف على نقاط القوة و الضعف للفريق قبل مواجهته يوم 14 نوفمبر المقبل بالجولة الأولي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.

شوقى غريب فى مران منتخب الشباب وجلسة بسبب أولمبياد طوكيو

يواصل المنتخب الوطنى للشباب مواليد 2001، تدريباته على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة خلال معسكره الحالي، حيث خاض الفراعنة المران اليوم الجمعة الذى استغرق اساعة ونصف الساعة، وذلك ضمن الاستعدادات لخوض بطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 حتى 30 نوفمبر القادم بتونس ويشارك فيها منتخبات مصر والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبا وتونس.