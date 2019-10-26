الأهلي يُشكل لجنة لإنهاء الترتيبات الخاصة بفرع التجمع الخامس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تشكيل لجنة تضم خالد الدرندلي أمين الصندوق وسامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة ومحمد فتحي مسئول الشئون القانونية بالنادى. وجاء تشكيل مجلس الأهلى لتلك اللجنة وذلك لإنهاء كافة الترتيبات والاعتمادات الخاصة بالبدء في إنشاء فرع القلعة الحمراء الرابع بمنطقة التجمع الخامس. Advertisements يأتي ذلك في إطار رغبة مجلس إدارة الأهلى في تدشين المرحلة الاولي من الفرع بعد قبول العديد من العضويات الخاصة بالفرع المشار إليه وذلك ضمن الخطة التى وضعها مجلس القلعة الحمراء بشأن إنجاز المرحلة الأولى من الفرع الرابع للنادى الأحمر.

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