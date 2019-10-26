شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُشكل لجنة لإنهاء الترتيبات الخاصة بفرع التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وجاء تشكيل مجلس الأهلى لتلك اللجنة وذلك لإنهاء كافة الترتيبات والاعتمادات الخاصة بالبدء في إنشاء فرع القلعة الحمراء الرابع بمنطقة التجمع الخامس.
يأتي ذلك في إطار رغبة مجلس إدارة الأهلى في تدشين المرحلة الاولي من الفرع بعد قبول العديد من العضويات الخاصة بالفرع المشار إليه وذلك ضمن الخطة التى وضعها مجلس القلعة الحمراء بشأن إنجاز المرحلة الأولى من الفرع الرابع للنادى الأحمر.
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