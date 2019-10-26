كابيتانو الأهلى تكشف أسرار فتيات الذهب: الجوهرى"رغاية" ومايا صوتها عالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نهلة سامح كابتن فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى العديد من الكواليس فى فيديو نشرته صفحة الكرة الطائرة بالأهلى عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك ". وحددت نهلة صفات زملائها فى الفرقة، حيث قالت أن أكثر لاعبة رغاية هى رنا الجوهرى بينما وصفت فريدة العسقلانى بالرايقة. Advertisements بينما أكدت نهلة أن أكثر لاعبة صوتها عالى بالفريق هى مايا ممدوح فيما وصفت شروق فؤاد بفنانة الفريق، وجاءت أكثر لاعبة تحب الأكل والمطاعم مريم متولى فضلا عن الأغانى الشعبى.

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