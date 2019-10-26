شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أعضاء لهم حق التصويت فى عمومية اتحاد السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد فى الثانية عشر ظهر غداً السبت الجمعية العمومية العادية لإتحاد السلاح بحضور مندوبى الأندية التابعة للاتحاد .

ومن جانبه أكد عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح على أن حق 10 اعضاء التصويت فى العمومية ممن لهم حق الحضور فى ظل عدم إرسال نادى طنطا التفويض الخاص بالحضور .

و من المقرر أن تشهد الجمعية العمومية مناقشة الميزانية لإعتمادها فضلا عن مناقشة خطة نشاط الموسم المحلى 2019 / 2020 و قال الحسينى أن هذه العمومية كانت من المقرر أن تشهد بند إنتخاب على المقاعد الشغرة إلا أنه لم يترشح سوى عضوا فقط فوق السن وهو خالد كابش وفاز بالتزكية .

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يذكر أن اتحاد السلاح كان يوجد به 5 مقاعد شاغرة 2 فوق تحت السن بعد استقالة مصطفى نجاتى ومنى عبد العزيز و 3 فوق السن بعد استقالة عبد الحميد صبحى و جميل الزفتاوى و مدحت البكرى قبل أن ينجح كابش بالتزكية .

ومن جانبه أكد الحسينى على وضع الترتيبات النهائية للمشاركات الدولية للمنتخبات التى ستبدأ خلال الأيام المقبلة، مشيرا على أن الإتحاد يسعى إلى إستكمال خطة الإعداد للتأهيل إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقبلة .

يذكر أن اتحاد السلاح نظم مؤخرا حدث دولى كبير وهو إستضافة بطولة العالم للرواد على صالة إستاد القاهرة بمشاركة العديد من دول العالم .