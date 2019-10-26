شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 25 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 25 / 10 / 2019 العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

الأهلي يؤكد تماثل حسام عاشور للشفاء من إصابة الركبة

أكد الجهاز الفني لفريق الأهلي أن حسام عاشور، كابتن الفريق، تعافى من الإصابة بكدمة في ركبته، موضحاً أن عاشور شارك فى تدريبات الكرة أمس بعد تعافيه تماما من الإصابة عقب خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي استمر عدة أيام لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

س و ج.. هل يلجأ الأهلي لتغيير أرضية التتش بعد إصابة محمد محمود؟

من وقت لآخر يتحدث كثيرون فى الشارع الكروي المصرى بصفة عامة وداخل جدران النادي الاهلي على وجه الخصوص عن ضرورة تغيير أرضية ملعب التتش بدعوى تسببها فى إصابة أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، وكان آخرهم محمد محمود الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للمرة الثانية .

الأهلي يرفض خوض مباريات ودية قبل المعسكر الخارجي

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رفض الجهاز الفني للاهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر فكرة خوض مباريات ودية قبل المعسكر الخارجي الذي سيُقيمه الفريق خلال شهر نوفمبر المقبل.

الأهلي يستأنف الحكم الصادر لصالحه ضد اتحاد الكرة

قررت إدارة النادي الأهلي استئناف الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم المصرى لمصلحة القلعة الحمراء ضد اتحاد كرة القدم، وتغريم الأخير 150 ألف جنيه تعويضاً عما لحق بالنادى من أضرار نتيجة عدم التزام الاتحاد بمواعيد جدول الدورى المعلن عنه موسم 2018ــ2019، وكذا عدم حرصه على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، وعدم مراعاة الفاصل الزمنى بين المباريات لكل الأندية على حد سواء، عندما قام الأهلي بأداء مبارياته المؤجلة كل 72 ساعة، فى حين لم يتم ضغط المباريات المؤجلة لبعض الأندية الأخرى على نفس النحو.

فايلر يضع برنامج الأهلي خلال توقف الدوري