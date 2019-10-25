شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: أتمنى أن يتقابل الأهلي مع الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القفدم بالنادي الأهلي، أنه يكنّ كل الاحترام لنادي الزمالك وجماهيره، ولا يحرص على إثارة الأزمات معهم.

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وقال «عبدالحفيظ»، عندما حل ضيفًا على برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على قناة «mbc مصر»، إن نادي مصر المقاصة تعرض لظلم تحكيمي خلال مباراة الزمالك، حيث لم يحتسب الحكم ضربتي جزاء خلال اللقاء، لافتًا إلى أن الأهلي لم يعترض مثلما يفعل الآخرون؛ لحرصه على انتظام المسابقة دون إثارة للجدل أو المشكلات.

وأضاف أنه ليس من مصلحته كمدير للكرة أو مسؤول داخل النادي الأهلي خلق مشكلات خارجية، لافتًا إلى أن القلعة الحمراء تمتلك الفريق الأقوى فنيًا حتى الآن.

وأشار إلى أنه يحترم جماهير نادي الزمالك، والأهلي لا يحرص على إثارة الأزمات؛ لأنه الأقوى في المسابقة، لافتًا إلى أنه سعيد بصعود الأبيض لدور المجموعات وأنه يتمنى مقابلته في نهائي دوري أبطال إفريقيا.