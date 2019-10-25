شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ عن طرد «فايلر» له من المحاضرة: «الحاجات دي متحصلش عندنا إحنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة ما نشر مؤخرًا عن طرد المدير الفني للنادي السويسري رينيه فايلر، له من المحاضرة الفنية للاعبين.

وقال «عبدالحفيظ»، عندما حل ضيفًا على برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على قناة «mbc مصر»: «الحاجات دي متحصلش عندنا احنا.. خناقة لاعب مع رئيس نادي مش عندنا.. خناقة مدرب مع رئيس نادي مش عندنا.. خناقة مدير كرة مع مدرب مش عندنا».

وأكد أنه لا صحة لما تردد حول شكواه لرئيس النادي محمود الخطيب من طرد فايلر له في المحاضرة الفنية، لافتًا إلى أن هذه الواقعة لا يمكن أن تحدث في النادي الأهلي.