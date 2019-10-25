شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يعلق على أزمة «الشارة» بالمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اقتراح حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بسحب الشارة من أحمد فتحي ومنحها إلى محمد صلاح، قائلًا: «انت كده بتخسر اللعيبة وده خطر إذا صح الأمر».

وأضاف «عبدالحفيظ»، عندما حل ضيفًا على برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على قناة «mbc مصر»، أن سحب الشارة من أحمد فتحي يؤثر على نفسية اللاعبين وعلاقتهم ببعض، لافتًا إلى أن الأقدمية دائمًا هي أساس اختيار قائد المنتخب.

وتابع: «الأخطر على المنتخب حاليًا بسبب الشارة إحداث نوع من التفتت بين اللاعبين»، مشيرًا إلى أن سلب جزء من حق اللاعب الأدبي والمعنوي أمر غير جيد على الإطلاق، مشددًا على أن شارة المنتخب من حق أحمد فتحي.