شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع «كهربا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة توقيع محمود عبدالمنعم «كهربا» 4 سنوات ونصف للقلعة الحمراء، مؤكدًا أنه لم يتم التواصل حتى الآن مع فايلر المدير الفني للفريق لأخذ رأيه في التعاقد مع اللاعب.
وأضاف «عبدالحفيظ»، عندما حل ضيفًا على برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على قناة «mbc مصر»، أنه إذا كانت هناك رغبة من النادي في التعاقد مع أي لاعب لا يمكن إتمام الاتفاق إلا بعد أخذ رأي المدير الفني، وفي حالة رفضه لن يتم إتمام التعاقد.
وأوضح أن الأولوية في النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعبين ترجع إلى رغبة وإصرار الجهاز الفني للفريق، معقبًا: «مينفعش أتكلم عن كهربا لأنه مش ضمن فريقي في الوقت الحالي، ورأي المدير الفني في الاَخر هو اللي بيمشي».
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