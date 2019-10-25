شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك أمام منافسيه بمجموعة دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقبة جينيراسيون فوت السنغالي، وتأهل إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2019-2020.

ووقع الزمالك في المجموعة الأولى التي تضم معه أندية مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.

والتقى الزمالك بفريق مازيمبي في 6 مباريات سابقة، وتمكن من تحقيق الفوز في مرة وحيدة والتعادل في مباراتين بينما خسر في 3 مناسبات.

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المواجهة الأولى أمام مازيمبي كانت في نصف نهائي دوري الأبطال 2002 وتعادل الزمالك في لوبومباتشي بنتيجة 1/1 وفاز إياباً بالقاهرة بثنائية حملت توقيع حسام حسن.

المرة الثانية كانت من خلال مواجهتين في دوري المجموعات لرابطة دوري الأبطال 2012 وخسر الزمالك في الكونغو بهدفين نظيفين وفي القاهرة بهدفين مقابل هدف.

أما المرة الثالثة فكانت من خلال مواجهتي المجموعات لدوري الأبطال 2014 وخسر الزمالك في الكونغو بهدف دون رد وتعادل سلبياً بالإسكندرية.

أما بالنسبة لمواجهاته أمام كل من زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي فلم يتقابل بطل مصر أمامهما من قبل، إلا أن تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية أنجولا بشكل عام يشير إلى تفوقه ففي 8 مباريات فاز في 4 منها وتعادل في 3 وخسر واحدة وسجل 10 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لمواجهاته أمام الأندية الزامبية، فخاض الفارس الأبيض 14 مباراة وفاز في 8 وتعادل في 4 وخسر في 2 فقط وسجل 28 هدفاً واهتزت شباكه 9 مرات.