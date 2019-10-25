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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد اعلانه رسميا.. تعرف على هوية حكم مباراة الهلال والنصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن هوية حكم مباراة القمة بين الهلال والنصر، يوم الأحد المقبل.
ويستضيف الهلال، نظيره النصر على ملعب جامعة الملك سعود، في ديربي الرياض، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكشف اتحاد الكرة عن تعيين طاقم إسباني لقيادة مباراة القمة، بقيادة الحكم الدولي تشافيير استرادا.
وقاد استرادا 48 مباراة دولية، كان نهائي يورو (تحت 19 عامًا) 2014، بين البرتغال وألمانيا، وفازت ألمانيا باللقب بعد الفوز (1-0)، كما قاد مباراة ضمن تصفيات دوري أبطال أوروبا 2020، ومباراتين في الدوري الأوروبي.
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