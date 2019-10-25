شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في دخول الجماهير لمباراة الاتفاق والعدالة بطريقة تخالف معايير استحقاق الدعم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) وجَّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالتحقيق في واقعة دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة التي أقيمت يوم أمس (الخميس) على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهير المطلوبة للحصول على الدعم المعلن في وقت سابق والبالغ مليون ريال. ووفقاً لبيان نشرته هيئة الرياضة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الجمعة)، يأتي التوجيه عقب تداول مقاطع فيديو بشأن الواقعة.



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