شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التايكوندو للسيدات يتوج بوصافة دورة الخليج السادسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تُوِّج المنتخب السعودي للتايكوندو للسيدات اليوم بالمركزين الثاني والثالث مكرر في منافسات الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي والمقامة بدولة الكويت. وجاء تحقيق أخضر التايكوندو الوصافة بعد انتزاعه ثلاث ميداليات، فضيتين وبرونزية، عبر اللاعبة أبرار بخاري التي حققت فضية وزن تحت 62، فيما حصلت اللاعبة دنيا أبو طالب على فضية وزن تحت 53، واللاعبة رهف الجوهي برونزية تحت وزن 46.



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