شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ عن خلافاته مع فايلر : الكلام ده فى حتة تانية مش عندنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفريق الاهلى، على وجود خلافات بينه وبين السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق قائلاً:"الكلام ده ما بيحصلش في الأهلي ممكن يحصل في حتة تانية".

وأوضح سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيوينة أن العلاقة بينه وبين المدير الفنى دائمأ يتواجد بها الاحترام والود وكل شخص فى الجهاز الفنى له دوره ولا أحد يتدخل فى اختصاصات الغير وهذا الأمر متواجد من نشأة النادى الأهلى عام 1907-وفقا لما قاله-.

وأشار سيد عبد الحفيظ أن فريق الاهلى تم احتساب ركلة جزاء واحدة فقط له منذ بداية الموسم ويتمنى احتساب ركلة أخرى له خلال المباريات القادمة من بطولة الدورى المصرى.