شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ عن خلافاته مع فايلر : الكلام ده فى حتة تانية مش عندنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار سيد عبد الحفيظ أن فريق الاهلى تم احتساب ركلة جزاء واحدة فقط له منذ بداية الموسم ويتمنى احتساب ركلة أخرى له خلال المباريات القادمة من بطولة الدورى المصرى.
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