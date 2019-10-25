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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ومازيمبى بدورى أبطال أفريقيا موعد مباراة الزمالك ومازيمبى بدورى أبطال أفريقيا، حيث حدد نادي مازيمبي الكونغولي يوم 30 نوفمبر المقبل موعدا للقاء الزمالك في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. موعد مباراة الزمالك ومازيمبى بدورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الزمالك ومازيمبى بدورى أبطال أفريقيا بعدما تأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا. Advertisements مجموعة الزمالك ومازيمبى بدورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الزمالك ومازيمبى بدورى أبطال أفريقيا، حيث تضم مجموعة الزمالك كل من مازيمبي وأول اغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي. موعد مباراة الزمالك ومازيمبى بدورى أبطال أفريقيا

وسيفتتح الفريق الأبيض أولى مباريات دور المجموعات أمام الفريق الكونغولي في الثالثة عضر يوم 30 نوفمبر. وسيفتتح الفريق الأبيض أولى مباريات دور المجموعات أمام الفريق الكونغولي في الثالثة عضر يوم 30 نوفمبر.

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