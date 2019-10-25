المصرى يستعد لمواجهة بطل سيشل فى الكونفدرالية...

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وأختتم المران بتقسيمة بطول الملعب شهدت تألق العديد من اللاعبين الذين تنافسوا فيما بينهم على نيل ثقة مديرهم الفني أملًا في دخولهم للتشكيل الأساسي، كما حرص إيهاب جلال على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين.
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