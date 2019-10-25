الإسباني إسترادا فرنانديز حكماً لقمة الهلال والنصر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يقود الحكم الإسباني الدولي تشافيير هيرنانديز إسترادا مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويتواجه قطبا الرياض يوم الأحد في ختام وقمة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يسعى الهلال للابتعاد بالصدارة فيما يطمح النصر لمواصلة نتائجه الإيجابية.
وكان إسترادا حصل على شارته الدولية في عام 2011، وضبط عدة مباريات في الموسم الحالي، من أبرزها مانشستر يونايتد وبارتيزان بلغراد في الدوري الأوروبي، وريال مدريد وسلتا فيغو وفياريال وريال بيتيس في الدوري الإسباني.
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