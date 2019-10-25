سيدورف يشيد بأداء رونالدو العالي.. وينتقد عدم استقرار ميلان

أشاد الهولندي كلارنس سيدورف، لاعب ميلان السابق، بحفاظ كريستيانو رونالدو على مستواه المرتفع، كما أبدى رأيه حول مستويات النادي الإيطالي الأخيرة وتغييره المدربين بشكل كبير.

وقال سيدورف في حديثه لـ"العربية": في أي لحظة يقرر النادي تغيير مدربه فإن ذلك بمثابة لحظة حزينة للجميع وموقف لا يفوز به أي طرف، واتخذ ميلان قراره وتعاقد مع بيولي كمدرب جديد وأتمنى له كل التوفيق في مهمته.

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وأضاف: أعتقد أن ميلان يواجه صعوبات والفريق يحتاج إلى بناء بشكل واضح لمستقبله وتخطيط بطريقة مؤسساتية، لأن الإشكالية ليست فنية فقط بل أمور أخرى وإن تم ذلك فإن ميلان قادر على العودة من جديد لنتائج أفضل.

وحول رونالدو، قال سيدورف: ما قام به كريستيانو حتى الآن نرفع له قبعاتنا احتراما له وذلك لما قدمه في مسيرته وأدائه وأرقامه التهديفية وأتمنى له التوفيق له مع نادي يوفنتوس، وأن يحقق الأهداف التي يسعى لها شخصيا وأيضا للفريق.

وزاد سيدورف قائلاً: من المهم أن يكون لأي لاعب هدف يتجاوز الأمور المادية في مسيرته والبحث عن فلسفة معينة لأنك عندما تكون رياضيا تسعى لأفضل أداء في تخصصك، وإن تطلعت لمسيرتي الشخصية فإن البناء الذهني أمر مهم فيها إلى جانب الحصول على خبراء في التغذية والأداء الرياضي وطبعا فإنني استفدت في ميلان وهو أني حصلت على خدمة الذكاء الاصطناعي في مختبر متخصص بالفريق الإيطالي يقدم النصائح لكيفية العناية باللاعب في مسيرته وتوقع الأداء والفعالية المستقبلية وهو أمر بات ينتشر حاليا بشكل أكبر ويبقى دوما العامل البشري في كيفية استعمال هذا الذكاء الاصطناعي وتحويله إلى أمر يتم الاستفادة منه.

وحول قضاء إجازته في دبي، اختتم سيدورف قائلاً: أحب التواجد في دبي وأزورها منذ 15 عاما وأبحث عن تقديم مساهمتي في عالم كرة القدم هنا خاصة في مدارس الناشئين وتطوير المواهب الشابة في كرة القدم.