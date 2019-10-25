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هدف ديوريتشيتش يمنح ساسولو نقاط فيرونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز ساسولو على مضيفه هيلاس فيرونا 1 - صفر، يوم الجمعة، في افتتاح مباريات المرحلة التاسعة من لكرة القدم.

وسجل فيليب ديورشيتيش هدف المباراة الوحيد لساسولو في الدقيقة 50. ورفع ساسولو رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند الرصيد ذاته في المركز الخامس عشر.

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