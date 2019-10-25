شكرا لقرائتكم هدف ديوريتشيتش يمنح ساسولو نقاط فيرونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز ساسولو على مضيفه هيلاس فيرونا 1 - صفر، يوم الجمعة، في افتتاح مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل فيليب ديورشيتيش هدف المباراة الوحيد لساسولو في الدقيقة 50. ورفع ساسولو رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند الرصيد ذاته في المركز الخامس عشر.