معاناة الفتح تستمر في الدوري السعودي‭ ‬بعد هزيمة سادسة









اسماء السيد - استمرت معاناة الفتح بطل 2013 وضمك في قاع الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد خسارتين أمام الفيحاء والرائد على الترتيب اليوم الجمعة.

وأهدر الفتح تقدمه ليخسر 3-1 أمام الفيحاء وهي الهزيمة السادسة له في ثماني مباريات مثل ضمك الذي خسر 1-صفر من الرائد ليقبع الفريقان في آخر مركزين بالمسابقة.

وسجل الفتح أولا من ركلة جزاء نفذها مروان سعدان وحافظ على تقدمه في الشوط الأول قبل أن يستقبل ثلاثية متتالية في الشوط الثاني.

وتعادل الغاني صمويل أوسو بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48 ثم وضع سامي الخيبري الفيحاء في المقدمة سريعا بضربة رأس بعد ثلاث دقائق.

وأضاف التشيلي روني فرنانديز الهدف الثالث من مهارة فردية رائعة قبل ربع ساعة على النهاية.

وهذا الفوز الثاني للفيحاء في ثماني مباريات هذا الموسم ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر.

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وتفوق الرائد على ضمك بركلة جزاء نفذها محمد فوزير في الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز 12.

ويقبع ضمك في المركز الأخير بالتساوي مع الفتح بأربع نقاط.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن الشباب والوحدة كما تتبقى له مباراة مؤجلة.

ملخص مباراة الفيحاء والفتح:

ملخص مباراة ضمك والرائد: