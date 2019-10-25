بوكيتينو سعيد باستعادة توتنهام شعور الفوز قبل التوجه لملاقاة ليفربول









اسماء السيد - أعرب ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير عن سعادته باستعادة لاعبي فريقه شعور الفوز قبل التوجه لملاقاة ليفربول متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد على ملعب أنفيلد.

وكان فوز توتنهام 5-صفر على رد ستار بلجراد الثلاثاء الماضي مناسبة مثالية أمام المدرب ولاعبيه لاستعادة الثقة بعد بداية صعبة هذا الموسم يعود جانب كبير منها إلى الخسارة أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في مدريد في يونيو حزيران الماضي.

وقال المدرب الأرجنتيني، الذي حقق فريقه ثلاثة انتصارات فقط في 12 مباراة في مختلف المسابقات قبل أن يقدم أداء جيدا في مباراته الأخيرة أمام رد ستار في دوري أبطال أوروبا، للصحفيين "كان من المهم أن نستعيد مرة أخرى الشعور بالقدرة على تحقيق الفوز وتقديم الأداء الذي نريده".

ويحتل توتنهام المركز السابع في الدوري الانجليزي الممتاز بعد الخسارة أمام برايتون أند هوف ألبيون والتعادل مع واتفورد متذيل الترتيب في آخر مباراتين.

ويتأخر توتنهام حاليا بفارق 13 نقطة عن ليفربول الذي خسر أمامه 2-صفر في مدريد وهي الهزيمة التي أثرت بالسلب على فريق المدرب بوكيتنيو في بداية الموسم الجديد.

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وقال بوكيتينو "نهائي دوري أبطال أوروبا يعني الفوز أو الخسارة وقد خسرنا. فالمركز الثاني لا يعني لنا شيئا.

"التأهل لنهائي دوري الأبطال يعني الكثير لكن اللاعبين والعاملين انتابهم شعور بتبخر الحلم عقب المباراة.

"بمرور الوقت يمكنك الفخر ‭‭'‬‬بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا‭‭'‬‬ لكنك ستبقى أيضا الطرف الذي خسر".

ورغم أن سجل توتنهام أمام ليفربول منذ أن تولى بوكيتينو المسؤولية في 2014 يتضمن فوزا واحدا في 12 مباراة فان الفريق اللندني أثبت قدرته على مجاراة فريق المدرب يورجن كلوب على ملعبه وفي عقر داره بملعب أنفيلد.

وخسر الفريق 2-1 هناك الموسم الماضي رغم سيطرته على مجريات الشوط الثاني وتعادل 2-2 في الموسم السابق.