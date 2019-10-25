نيمار المصاب يغيب عن تشكيلة البرازيل أمام الأرجنتين وكوريا الجنوبية







اسماء السيد - استبعدت البرازيل اليوم الجمعة نيمار من تشكيلة ستخوض مباراتين وديتين في نوفمبر تشرين الثاني أمام الأرجنتين وكوريا الجنوبية لكن المدرب تيتي استدعى لأول مرة دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا ورودريجو لاعب ريال مدريد. وأصيب نيمار في عضلات الفخذ الخلفية في تعادل البرازيل 1-1 مع نيجيريا في 13 اكتوبر تشرين الأول ويتوقع غيابه لأربعة أسابيع. Advertisements وضمت التشكيلة لأول مرة أيضا دانييل فوزاتو حارس روما وإيمرسون (20 عاما) مدافع ريال بيتيس. ولم يستدع تيتي اللاعبين المحليين لانشغالهم مع أنديتهم بخوض الجولات الأخيرة للدوري البرازيلي. وتواجه البرازيل غريمتها الأرجنتين في السعودية في 15 نوفمبر تشرين الثاني وستقابل كوريا الجنوبية في أبوظبي بعدها بأربعة أيام.

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