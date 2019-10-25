الإصابة تبعد زينتشينكو ورودري عن تشكيلة مانشستر سيتي لعدة أسابيع









اسماء السيد - تعرض مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم لضربة جديدة بعد أن أكد المدرب بيب جوارديولا اليوم الجمعة غياب الظهير الأيسر أولكسندر زينتشينكو ولاعب الوسط رودري عن الملاعب لعدة أسابيع.

وأصيب رودري، الذي لعب في قلب الدفاع في فوز فريقه أمام أتلانتا في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، في عضلات الفخذ الخلفية في الشوط الأول وتم استبداله.

أما زينتشينكو فقد خضع لجراحة بسيطة في ركبته ربما تبعده عن الملاعب حتى ديسمبر كانون الأول المقبل.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أستون فيلا في الدوري الانجليزي الممتاز غدا السبت "أصيب زينتشينكو بألم في الركبة. عليه الابتعاد عن الملاعب لمدة أربعة أو خمسة أسابيع. خضع لجراحة في الركبة. بالنسبة لرودري أبلغوني أنه ربما سيكون جاهزا للعودة بعد فترة التوقف الدولية في نوفمبر".

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وفي ظل معاناة سيتي من أزمة في الدفاع بسبب الإصابات دفع جوارديولا بثنائي الوسط رودري وفرناندينيو للعب في خط الظهر في آخر مباراتين وقال إن قلب الدفاع جون ستونز لا يزال يفتقر إلى القدرة البدنية الكاملة لخوض 90 دقيقة.

وردا على سؤال عن عدم مشاركة ستونز كثيرا أجاب قائلا "الأمر يتعلق أولا وأخيرا باللياقة البدنية. تعرض لإصابات كثيرة. ولهذا السبب لم يستطع اللعب. حين عاد في الموسم الماضي كان فينسن كومباني وإيمريك لابورت في حالة رائعة".

وقال المدرب الإسباني أيضا إن لاعب الوسط فيل فودن (19 عاما) والذي شارك في عدد محدود من المباريات هذا الموسم سيكون لديه فرصة لإثبات نفسه والتألق مع سيتي.

وأضاف "سيتحسن مستواه يوما بعد يوم. إنها مسألة وقت. حين يبلغ 23 عاما سيكون مستواه أفضل من الوقت الحالي. وحين يبلغ 26 عاما سيكون أفضل من 23. إنه لاعب مقاتل".