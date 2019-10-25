شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يسافر إلى ألمانيا الأحد لإجراء جراحة الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر محمد محمود لاعب الاهلي على السفر الى المانيا بعد غد الأحد، لإجراء جراحة الرباط الصليبي التي تعرض لها في مران فريقه أمس الأول، الأربعاء، باستاد التتش.

وسقط محمد محمود على أرض التتش خلال مران الفريق أول أمس دون أن يصطدم باحداً من زملاؤه وأثبتت الأشعة والفحوصات التي خضع لها اللاعب إثابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويقوم مسئولو الاهلي حالياً بحجز تذاكر الطيران من أجل سفر اللاعب إلى المانيا خلال الساعات المقبلة وتحديداً بعد غد لأجراء الجراحة التي ستكون منتصف الأسبوع الجاري بنسبة كبيرة.

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ويمتلك محمد محمود "تأشيرة" المانيا الأمر الذى يُسهّل ويُعجّل من سفره إلى المانيا للخضوع لهذه الجراحة للمرة الثانية بعدما سبق وأجراها في يناير الماضي.

محمد محمود انضم للأهلي قادما من وادي دجلة في يناير الماضي، شارك في 71 دقيقة فقط منذ تعاقده مع الأهلي 14 دقيقة في مباراة بيراميدز و57 دقيقة في مباراة سموحة التي أصيب بقطع الرباط الصليبي الأول بها.

وبعد أن شارك محمد محمود فى 71 دقيقة فقط مع المارد الأحمر، تعرض للإصابة يوم 8 يناير الماضى، ثم عاد اللاعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه يوم 14 أكتوبر الحالى، لتصبح مدة غيابه عن الأهلى 279 يوم، ولم يشارك اللاعب فى أى مباراة رسمية، ثم تعرض للإصابة فى القدم الثانية خلال مشاركته فى التدريبات يوم 23 من الشهر الجارى.