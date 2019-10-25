شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه مازيمبى الكونغولى 30 نوفمبر فى ضربة بداية دور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر
وسيفتتح الفريق الأبيض أولى مباريات دور المجموعات أمام الفريق الكونغولي في الثالثة عصر يوم 30 نوفمبر المقبل.
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