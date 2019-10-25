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الزمالك يواجه مازيمبى الكونغولى 30 نوفمبر فى ضربة بداية دور المجموعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد نادي مازيمبي الكونغولي يوم 30 نوفمبر المقبل موعدا للقاء الزمالك في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.

 

وتضم مجموعة الزمالك كل من مازيمبي وأول اغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي عقب تخطى الأبيض لعقبة الفريق السنغالى فى دور الـ32 من منافسات البطولة الأفريقية.

 

وسيفتتح الفريق الأبيض أولى مباريات دور المجموعات أمام الفريق الكونغولي في الثالثة عصر يوم 30 نوفمبر المقبل.

 

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