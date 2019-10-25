شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى دورى سيدات و رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
كما أقيم اليوم ثالث جولات الدور الثانى بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019/ 2020 على صعيد المجموعات الأربعة، شهدت هذه الجولة فوز كلا من الاتحاد السكندرى على المنيا 3/1 وطلائع الجيش على طنطا 3/0 وألعاب دمنهور على بنى سويف 3/2 بالمجموعة الأولى.
فيما شهدت المجموعة الثانية فوز بتروجت على سموحة 3/2 ، فيما فاز الزمالك على الشمس 3/0 والداخلية على 6 أكتوبر بنتيجة 3/2 بالمجموعة الثالثةأما على صعيد المجموعة الرابعة فاز الأهلى على هليوبوليس بنتيجة 3/0 .
بينما تقام الجولة الرابعة يوم الاثنين القادم بلقاءات بين كلا من الزهور مع جزيرة الورد و الدخان مع الأهلى و هليوبوليس مع الطيران و العاب دمنهور مع المنيا و بنى سويف مع طلائع الجيش و طنطا مع الاتحاد السكندرى و الداخلية مع الزمالك و الشمس مع سبورتنج و مصر للبترول مع سموحة و بتروجت مع القناة.
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