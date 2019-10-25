شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى دورى سيدات و رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الجمعة، منافسات الجولة الخامسة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020، شهدت هذه الجولة فوز كلا من سبورتنج على الشمس بنتيجة 3/1 و الأهلى على الجزيرة بنتيجة 3/0 والزمالك على المقاولون بنتيجة 3/0 وهليوبوليس على أصحاب الجياد بنتيجة 3 / 2.

فيما تقام الجولة السادسة يوم 28 أكتوبر الجارى بلقاءات بين كلا من سموحة مع سبورتنج والشمس مع الجزيرة والطيران مع الزمالك والأهلى مع الصيد والمقاولون مع أصحاب الجياد والزهور مع هليوبوليس.