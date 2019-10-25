شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. مفاوضات الأهلى مع كينو وكهربا.. ميتشو يكشف أسباب تراجع أداء الزمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، حقيقة مفاوضات مسئولى القلعة الحمراء مع كينو جناج بيراميدز المعار إلى الجزيرة الإماراتى وكهربا لاعب أفيس البرتغالى.

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