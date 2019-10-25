حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها إعلان الزمالك صرف 40 مليون جنيه مقدمات عقود للاعبى الفريق. الزمالك يُعلن صرف 40 مليون جنيه مقدمات عقود للاعبى الفريق حسام البدرى يستعين بالجزائر و السنغال قبل مواجهة كينيا شوقى غريب فى مران منتخب الشباب وجلسة بسبب أولمبياد طوكيو بعثة بيراميدز تصل تنزانيا استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز فى الكونفدرالية معسكر الأهلي الخارجي يبدأ بعد رحلة فايلر العائلية Advertisements النجم الساحلي يخاطب الاهلي لبدء تسديد غرامة كوليبالي ميتشو لـ"الخليج 365": قارنوا بين بدايات الزمالك مع جروس ومعىٌ مصطفى محمد: لا يوجد تفرقة بين القطبين فى المنتخب.. وخلعنا قمصان الأندية الزمالك يستعيد محمد حسن خلال 10 أيام بعد جراحة الغضروف

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