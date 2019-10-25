شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. المصرى يركز على سرعة التحول فى مرانه قبل موقعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال تدريباته على ستاد لينيتيه بمدينة فيكتوريا عاصمة سيشل استعدادا لخوض مباراة كوت دي أور بطل سيشل، والمقرر إقامتها الاحد المقبل في ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وشهد المران تركيزًا كبيرًا من الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال على النواحي الخططية والتكتيكية وخاصة المتعلقة منها بسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس وكذلك الضغط بطول الملعب.

وأختتم المران بتقسيمة بطول الملعب شهدت تألق العديد من اللاعبين الذين تنافسوا فيما بينهم على نيل ثقة مديرهم الفني أملًا في دخولهم للتشكيل الأساسي، كما حرص إيهاب جلال على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين.



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