شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: لا يوجد مفاوضات مع كهربا وكينو.. والبدرى يستحق قيادة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفريق الاهلى أنه لا يوجد مفاوضات مع محمود كهربا لاعب فريق أفيش البرتغالى والبرازيلى كينو لاعب بيراميدز والذى يتواجد حاليا ضمن صفوف الجزيرة الاماراتى قائلا:"كهربا لاعب كويس طبعا بس مبحبش أتكلم عن لاعب مش في فريقي و كينو أيضا هو لاعب رائع، وظهر بشكل جيد فى الدورى المصرى، ولكنه مصاب الآن".

وأضاف سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيوينة أن فريق الأهلى يمتلك أفضل 4 مهاجمين فى مصر حاليا وهم النيجيرى جونيور أجايى ومروان محسن والمغربى وليد أزارو وصلاح محسن.

فيما شدد عبد الحفيظ أن أحمد فتحى يستحق شارة قيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة بسبب تاريخة الكبير مع الفراعنة والمساهمة فى حصد بطولة الأمم الأفريقية 3 مرات على التوالى والمشاركة فى كأس العالم للقارات و بطولة كأس العالم فى روسيا، مضيفا أن حسام البدرى يستحق قيادة منتخب مصر لامتلاكه خبرة كبيرة فى عالم التدريب منذ سنوات وقادر على تواجد الفراعنة فى حصد البطولات الافريقية القارية.

وأشار سيد عبد الحفيظ إلى الأمور غير المقبولة بطرح دخول أسم أحمد فتحى فى صفقة تبادلية مع لاعب أخر قائلا:"ما قيل سابقا عن طرح مبادلة أحمد فتحي بأفشة عيب والكلام ده مينفعش يتقال عن أحمد فتحي".