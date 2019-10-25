شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 25/ 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 25 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها صرف 40 مليون جنيه مستحقات للاعبي الفريق عقب التأهل لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا.

الزمالك يُعلن صرف 40 مليون جنيه مقدمات عقود للاعبى الفريق

صرف مسئولو الزمالك، مستحقات لاعبى الفريق الأبيض وذلك لتحفيز اللاعبين لاستمرار الانتصارات التى تحققت فى الفترة الأخيرة والتى جاءت بدايتها بتصحيح المسار فى بطولة الدورى الممتاز بالفوز على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء المقدم من الجولة الخامسة فى بطولة الدورى الممتاز.

شاهد.. لاعبو الزمالك يستهلون إجازة الـ6 أيام بصور التوجه لمسقط رأسهم

استهل عدد من لاعبى الزمالك، الإجازة التى منحها الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق لهم لمدة 6 أيام بداية من اليوم الجمعة، وذلك فى السفر إلى مسقط رأسهم، بعد تأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا عقب تخطى عقبة جينيراسيون السنغالى.

مفاجأة ميتشو لـ مصطفى فتحى

يجهز الصربى ميتشو مدرب الزمالك، مفاجأة سارة لنجم الفريق العائد من الإصابة مصطفى فتحى عقب انتهاء فترة توقف الدورى الحالية، والتى تنتهى يوم 25 نوفمبر المقبل.

عصام مرعي: الزمالك حقق المطلوب أمام جينيراسيون السنغالي

أكد عصام مرعي مدرب الزمالك ، أن الفريق الأبيض نجح في تحقيق الهدف المطلوب منه خلال مباراة جينيراسيون السنغالي والتي أقيمت أمس في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

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تقارير: طارق حامد يرحب بالانضمام إلى جروس فى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الاهلي المنافس في الدوري السعودي يتمسك بضم طارق حامد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

الزمالك يستعيد محمد حسن خلال 10 أيام بعد جراحة الغضروف

أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن محمد حسن لاعب الوسط المدافع بالفريق سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد 10 أيام، عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب.

كشف طبى للاعبى الزمالك فى المنتخب الأوليمبي غداً بسبب أمم أفريقيا

يجرى رباعى الزمالك مصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد صبحي ومحمد عبد السلام، لاعبى منتخب مصر الأوليمبي كشفا طبيا غدا، السبت، بأحد المستشفيات المعتمدة من أجل إرساله إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"