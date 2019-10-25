خاص.. النجم الساحلي يُحدد ملعب مباراته مع الأهلي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال قيس عاشور، الناطق الرسمي باسم النجم الساحلي التونسي، إن فريقه سيواجه الأهلي على الملعب الأولمبي برادس خلال دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الاتحاد التونسي مواعيد مباريات الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية ومنها مباراة الأهلي والنجم والتي من المقرر أن تكون يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر دون تحديد الملعب.

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وأضاف عاشور من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الجمعة:" سنواجه الأهلي على ملعب رادس، حددنا الملعب بشكل رسمي."

وكانت تقارير صحفية تونسية قد أكدت أن هناك أعمال تطوير في ملعب سوسة معقل النجم وهو مادفع إدارة النادي لتحديد ملعب رادس لخوض المباريات الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا قد أوقعت الأهلي في المجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز من زيميباوي.