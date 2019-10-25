عبد الحفيظ يُعلق عن أنباء مفاوضات الأهلي مع كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:
رد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مفاوضات إدارة القلعة الحمراء مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيش البرتغالي.
وقال عبد الحفيظ من خلال تصريحات لبرنامج الجمعة في مصر: "لا أتحدث عن لاعب ليس في فريقي."
وكانت تقارير قد ربطت بين كهربا وبين النادي الأهلي على أن ينضم خلال الفترة المقبلة لصفوف حامل لقب الدوري.
وأضاف: "كهربا لاعب جيد لكن في البداية لم يتم طرح الأمر على المدير الفني، هناك تسلسل للأمور، يجب عرض اللاعب على المدرب وهو صاحب الرأي الأول في هذا الأمر."
وعن مفاوضات الأهلي مع البرازيلي كينو، لاعب بيراميدز المُعار لصفوف الجزيرة الإماراتي قال عبد الحفيظ: "اللاعب مُصاب في الوقت الحالي."
وكان كينو قد تعرض لإصابة قوية خلال الفترة الماضية في إحدى مباريات الدوري الإماراتي، عبارة عن تمدد في الرباط الداخلي ورض عظمي في الجهة الخارجية من الجهة اليسرى وهو ما سيجعله يغيب 6 أسابيع.
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